Verwaltung auf Betriebsausflug

Bensheim. Am Freitag (8.) unternehmen die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung ihren jährlichen Betriebsausflug – in diesem Jahr erneut in „dezentraler Form“: Die Teams sind angehalten, Aktivitäten in der Region zu unternehmen. Damit möchte die Stadt insbesondere die Bensheimer Gastronomie und lokal ansässige Unternehmen unterstützen.

Am Freitag geschlossen sind: Das Rathaus, die Verwaltung der Eigenbetriebe Kinderbetreuung und Stadtkultur sowie die Verwaltungsstelle Auerbach. Auch das Bürgerbüro, die Stadtbibliothek, das Archiv, Frauenbüro sowie Jugendzentrum sind geschlossen, ebenso die Tourist-Info. Das Standesamt weist gesondert darauf hin, dass für diesen Tag vereinbarte Eheschließungen erfolgen werden.

Für die städtischen Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungen gelten individuelle Regelungen. Zu den üblichen Zeiten geöffnet sind an diesem Tag außerdem das Museum, die Musikschule, das Kulturbüro sowie das Weiherhausstadion und die Weststadthalle.

Wie bei den Betriebsausflügen der Stadt Bensheim üblich, finanzieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angebote ausschließlich aus privaten Mitteln. ps

