Der deutsch-französische Freundeskreis Bensheim-Beaune hat für das diesjährige Europa-Festival im Auerbacher Kronepark den Film vorgeschlagen, der die französische Grundlage ist für das amerikanische Remake, das bei den Oskarverleihungen den Hauptpreis für den besten Film erhielt (Coda).

„Verstehen Sie die Béliers?“ steht am Sonntag (31.) in synchronisierter Fassung auf dem Programm. Zur Geschichte: Die 16-jährige Paula Bélier lebt gemeinsam mit ihrer Familie auf einem Bauernhof. Das Besondere an der Familie Bélier ist, dass alle bis auf Paula gehörlos sind. Also lebt sie ihr Leben als Vermittlerin zwischen ihren Liebsten und der Welt der Hörenden.

Eines Tages beschließt sie, dem Schulchor beizutreten. Daraufhin schlägt ihr der Musiklehrer vor, zur musikalischen Ausbildung nach Paris zu gehen. Doch ihre Familie braucht sie. Paula muss sich entscheiden. Das Besondere an diesem Film sind die Lieder, die von der inzwischen bekannten Sängerin Louane gesungen werden, die auch die Paula spielt.

Der Freundeskreis lädt zudem alle an französischen Filmen interessierte Kinogänger zu den Vorstellungen im Luxor Kino in Bensheim ein. An jedem letzten Donnerstag im Monat gibt es dort einen französischen Film in Originalversion mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Los geht es wieder am 26. August mit dem Film „Die Vollpfosten“. Das Programm ist immer aktuell zu finden auf der Website des Vereins: https://www.bensheim-beaune.eu/veranstaltungen-2022 red