Wilmshausen. Am Freitag (23.) findet im Gemeinschaftshaus in Wilmshausen die diesjährige Mitgliederversammlung des SPD-Ortsbezirkes statt. Neben der üblichen Tagesordnung mit den Berichten des Vorstandes steht eine Aussprache über lokale Themen an.

Auch die aktuelle Situation in der Landes- und Bundespolitik sollen erörtert werden, so der Vorsitzende Heiko Moritz. Interessierte Bürger sind eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen. Beginn ist um 19.30 Uhr. red