Verkehrswende und Parken

Bensheim. Kosten und Einnahmen des innerstädtischen Parkraumes wollen die Grünen bei der derzeitigen Haushaltslage überprüfen. „Wie viel öffentliches Geld wir genau für Parkplätze und Parkhäuser zur Verfügung stellen und wie viele Einnahmen dem gegenüberstehen, wissen wir in Summe nicht“, betont Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier, „deswegen haben wir eine Anfrage an den Magistrat gestellt, der die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten für den Zeitraum 2016 bis 2020 ermitteln soll.“

Die Grünen erhoffen sich davon mehr Informationen, um beurteilen zu können ob und in welcher Höhe der Parkraum für Autos öffentlich subventioniert wird. Gleichzeitig erhoffen sich die Grünen bei ihren Kolleginnen und Kollegen in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung mehr Sensibilität, wenn es um den Straßenverkehr in der Innenstadt geht. „Im Sinne der Verkehrswende ist es nicht, autofreundlicher zu werden, anstatt den begrenzten Verkehrsraum lieber den schwächeren Verkehrsteilnehmern zur Verfügung zu stellen“, betont Fraktionsvorsitzender Moritz Müller und zielt damit auf das bekannte Credo der Grünen ab, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen.

Die Errichtung und Bereitstellung von Parkraum hat weitreichende Auswirkungen auf kommunalpolitische Entscheidungen, die mehr als die Kaufkraft der Innenstadt betreffen, die regelmäßig als Ausrede für kostenfreien Parkraum herangezogen werde: „Dass dabei Millionen Euro Steuergeld für Bau und Unterhalt von Parkhäusern und Parkplätzen im Hintergrund fließen und nachzuweisende Parkplätze unter anderem die Schaffung von Wohnraum oft unnötig verteuert und damit häufig unsozial macht, geht dabei in Vergessenheit“, meint die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp.

Bei der Aufforderung vom neuen Bundesvorstand an die Basis, ihre wichtigen Fragen zu stellen, wollen die Bensheimer Grünen wissen, wie es mit der Unterstützung für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts aussieht. Die Grünen sind nun auf die Antwort aus Berlin gespannt.

Die Fraktion der Grünen tagt digital am heutigen Dienstag (8.) und wird ab 20 Uhr über die Zukunft des Parkraums und die Verkehrswende sprechen. Bei Interesse wird um eine Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten für das Konferenztool zu übermitteln. red