Für den Ortsbeirat Fehlheim war es am Donnerstag die letzte Sitzung für dieses Jahr. In die Weihnachtspause können die Mitglieder des Gremiums aber noch nicht gehen, denn am Sonntag (4.) ist der Ortsbeirat noch Gastgeber für die Fehlheimer Senioren. Dazu sind die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 14 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

Weihnachtsfeier für ...