Verkehr und Zugang zur Lauter Themen bei FWG Bensheim

Bensheim. Die neue Kita am Berliner Ring steht kurz vor der Fertigstellung und soll demnächst in Betrieb gehen. Offen und ungeklärt ist jedoch noch die Frage, wie die Kinder sicher und ohne Gefahr zum Eingang des Kindergartens gelangen, schreibt die FWG.

Es stehen zwar Parkplätze auf dem Kindergartengelände für den Bring- und Holverkehr zur Verfügung, die aber laut eines Verkehrsgutachtens in den Stoßzeiten nicht ausreichend sind. Geplant werden deshalb verschiedene Maßnahmen in diesem Bereich. Die vorgeschlagene Vorgehensweise zur Entschärfung der Situation hat ein Volumen von 50 000 Euro.

Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) steht den geplanten Maßnahmen kritisch gegenüber und wird sich in ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (15.) ab 20 Uhr näher mit diesem Thema befassen, zudem wird Alois Hillenbrand aus der Sitzung des Ortsbeirates West berichten.

„Erhöhtes Gefahrenpotenzial“

Brigitte Hamer wird anschließend aus der Sitzung des Ortsbeirates Mitte berichten, in der sie auf den geplanten Zugang im Bereich Wambolter Hof zur Lauter hingewiesen hat. Die FWG lehnt diese „mit erhöhtem Gefahrenpotenzial“ und einem Kostenvolumen in Höhe von rund 500 000 Euro verbundene Maßnahme ab und will in der nächsten Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Antrag stellen.

Gäste sind zu der Online-Sitzung eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red