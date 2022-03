Verkehr ist das Top-Thema

Langwaden. Eine Woche nach seiner jüngsten Sitzung, in der es ausschließlich um den Ersatzneubau der Stromtrasse ging (wir haben berichtet), lädt der Ortsbeirat Langwaden erneut zu einer Sitzung mit vorgeschalteter Bürger-Infoveranstaltung ein. Es geht um die Ortsdurchfahrt Jägersburger Straße, deren „Verkehrssituation und nachhaltige Verbesserung“, heißt es in der Einladung zur Veranstaltung.

Dazu sind die Bürger für Mittwoch (23.) um 18.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Dem Meinungsaustausch schließt sich dann um 18.45 Uhr die Sitzung des Ortsbeirates an, der neben der Verkehrssituation noch weitere Themen auf der Tagesordnung hat.

Zum einen geht es um die Einbindung des Ortsbeirates in Entscheidungswege, um aktuelle Informationen zur Erweiterung und Neubaustrecke der Deutschen Bahn sowie um offene Angelegenheiten aus zurückliegenden Sitzungen.

Die Situation auf der Jägersburger Straße ist ein Dauerthema im Ortsbeirat, das sich seit November durch die Erneuerung der Landesstraße bei Gernsheim und den damit verbundenen Umleitungsverkehr ab Hähnlein durch Langwaden zusätzlich verschärft hat.

Dazu hatte es Anfang Februar bereits einen Ortstermin mit den zuständigen Behörden gegeben, der allerdings nur einen Teilerfolg brachte. Der gewünschten Änderung der Umleitungsführung war nicht entsprochen worden, dafür aber eine temporäre Tempo-30-Begrenzung für die gesamte Ortsdurchfahrt.

Aufgenommen wurde vom Ortsbeirat auch die Anregung, die aufgrund der Erschütterungen durch den verstärkten Lkw-Verkehr betroffenen beziehungsweise besonders gefährdeten Gebäude aufzulisten, um deren Zustand prüfen zu lassen. Dazu hatte Ortsbeirat Philipp Lämpe einen Erfassungsbogen erstellt, der an die Anwohner der Jägersburger Straße verteilt wurde.

Wie Lämpe dazu in der vergangenen Ortsbeiratssitzung informierte, waren bisher zehn Meldungen von Hauseigentümern eingegangen, die eine Aufnahme in die Liste betroffener Objekte sowie deren Begutachtung durch Hessen Mobil wünscht. Weitere Meldungen sind auch in der Veranstaltung am Mittwoch möglich. Die Erkenntnisse aus dieser Erfassung und Prüfung sollte dann auch in eine entsprechende fachgerechte Sanierung der Ortsdurchfahrt einfließen. js