Vereins-Homepage gestalten

Bensheim. Ohne die ehrenamtliche Arbeit wären viele Bereiche des täglichen Lebens nicht leistbar. Für ein erfolgreiches Engagement sind Qualifikationen nötig, die dazu befähigen, sich für das Gemeinwohl einzubringen. Um die ehrenamtlich Engagierten in Vereinen und Institutionen dabei zu unterstützen und sie für ihre Aufgaben und neuen Herausforderungen zu qualifizieren, stellt bereits seit 15 Jahren ein Verbund von neun Städten und Gemeinden – darunter Bensheim – ein vielfältiges Programm auf die Beine: Insgesamt 20 Seminare sind im Rahmen von „Weiterbildung im Ehrenamt“ für das Jahr 2022 enthalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bensheim ist mit bisher zwei Angeboten dabei: Am 17. September führt Björn Brandhorst in die Thematik „Homepage für unseren Verein“ ein, indem er die Basics zum Thema Homepage-Entwicklung aufzeigt. Am Ende des Tages sollen die Teilnehmer eine Idee davon haben, welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen, wenn sie einen eigenen Webauftritt planen.

Social-Media-Kanäle nutzen

Am 15. Oktober zeigt Zita Schaider konkrete Möglichkeiten auf, wie Vereine Social Media nutzen können, welche Kanäle für welche Zielgruppen geeignet sind und wie diese in der Praxis miteinander vernetzt werden können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf der Internetseite der Viernheimer Volkshochschule (vhs) www.vhs-viernheim.de unter dem Menüpunkt „Weiterbildung im Ehrenamt“ sind alle Angebote aufgeführt. Die Anmeldung zu den jeweiligen Seminaren erfolgt über die bisherigen Anlaufstellen in den einzelnen Städten und Gemeinden entweder per E-Mail, telefonisch oder über das Internet. Alle Informationen dazu finden Interessierte bei den jeweiligen Weiterbildungsterminen, die sich unter anderem mit Themen wie „Arbeitsorganisation im Ehrenamt“, „Pressearbeit und Werbung für den Verein“ und „Planung barrierefreier Veranstaltungen“ beschäftigen.

Auch die Termine für die Vereinsfrühschoppen sind auf der Seite zu finden. Da das Programm ständig erweitert wird, lohnt sich ein regelmäßiger Blick in den Online-Kalender. Das für die Teilnehmenden kostenlose Angebot wird vom Land Hessen unter dem Motto #deinehrenamt gefördert.

Für Rückfragen und Informationen in Bezug auf die zwei Seminare in Bensheim steht Petra Rettig (Stadtkultur Bensheim) zur Verfügung: Telefon 06251/58263-76, Mail: stadtkultur@bensheim.de ps

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3