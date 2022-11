Ein Stück Bayreuth in Bensheim wird zu hören sein beim Konzert des Kammerchores Sankt Georg am kommenden Sonntag (20.) um 17 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim: Regionalkantor Gregor Knop ist es gelungen, die in Bayreuth umjubelte Mezzosopranistin Petra Lang für das Konzert in Bensheim zu gewinnen.

Legendär sind ihre Interpretationen der „Isolde“ und der „Brünnhilde“ in

...