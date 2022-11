Verdis Totenmesse mit Riesenpauke

Bensheim. Ein Stück Bayreuth in Bensheim wird zu hören sein beim Konzert des Kammerchores Sankt Georg am kommenden Sonntag (20.) um 17 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim: Regionalkantor Gregor Knop ist es gelungen, die in Bayreuth umjubelte Mezzosopranistin Petra Lang für das Konzert in Bensheim zu gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Legendär sind ihre Interpretationen der „Isolde“ und der „Brünnhilde“ in großen Wagner-Aufführungen in Bayreuth, an der Semperoper in Dresden und an anderen großen Opernhäusern bei internationalen Festspielen weltweit. Ihre Fans reisen weit, um die gefeierte Solistin zu hören.

Große Opernstimmen

Giuseppe Verdis Requiem verlangt nach großen Opernstimmen, ist doch seine tief empfundene Totenmesse ein großes Bekenntnis an seinen Gott mit allen Mitteln der Oper: Das Sinfonie-Orchester ist groß besetzt, zur üblichen Besetzung fügt Verdi noch vier Trompeten hinzu, die aus der Ferne spielen, außerdem besetzt er vier statt nur zwei Fagotte, die für einen sehr besonderen Klang sorgen. Für den besonders wuchtigen Auftritt verwendet Verdi eine „Gran Cassa“, also eine Riesenpauke, die senkrecht steht, und deren Schläge nicht nur zu hören, sondern auch zu spüren sind.

Mehr zum Thema Bensheim Spirituelle Abendmusik und Ausstellungseröffnung Mehr erfahren Sankt Georg Singspiel und Laternenfest zu Ehren von Sankt Martin Mehr erfahren Bergstraße Bergsträßer Bühnen in dieser Woche Mehr erfahren

Aber Verdi ist auch ein Mann für die leisen Töne: Vor allem seine leisen Tenor-Solo-Passagen gehen unter die Haut, wie auch die A-cappella-Partien des Chores, der zum Teil im vierfachen pianissimo die Sopranistin Marina Unruh begleitet.

Die Tenorpartie übernimmt Thomas Heyer, seit vielen Jahren Professor für Gesang an der Musikhochschule Frankfurt und ebenfalls ein international gefragter Bühnensänger, Pädagoge und Meisterkurslehrer.

Schon mehrfach in Bensheim

Er ist in Bensheim schon mehrfach aufgetreten, besonders in Erinnerung dürften die „Petite Messe solennelle“ und die Evangelistenpartie in Bachs „Johannespassion“ unter der Leitung von Gregor Knop sein.

Der Kammerchor Sankt Georg wird verstärkt durch Sängerinnen und Sänger befreundeter Chöre und begleitet vom Heidelberger Kantatenorchester, das im Rhein-Neckar-Raum einen ausgezeichneten Ruf genießt.

Karten für dieses Konzert, das im Rahmen der Bensheimer Musiktage stattfindet, sind bei der Tourist-Info erhältlich, außerdem in der Buchhandlung Nuss in Auerbach zum Preis von 20 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse zum Preis von 22 Euro angeboten. red