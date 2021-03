Bensheim. Mit Erstaunen nehmen die „Verantwortungsbewussten Bürger Bensheim“ (VBB) nach eigenen Angaben die Äußerungen der FWG in einer Pressemitteilung vom 19. März zur Kenntnis. Darin werde ein Leserbrief im BA vom 16. März mit der VBB in einen Topf geworfen. Auslöser für diesen „Rundumschlag“ sei wahrscheinlich die Unzufriedenheit der FWG mit dem Wahlergebnis, meint die VBB

Der Leserbriefschreiber leitet, so die VBB, seine Mitwirkungsmöglichkeiten aus der demokratischen Verfassung Hessens ab. Er sei Mitbegründer der VBB. Diese sei, anders als die FWG behauptet, nicht gescheitert. „Ausdrücklich weisen wir darauf hin: Jeder Bürger hat die Möglichkeit, beim Amtsgericht Darmstadt unter der Registernummer VR 84448 Einsicht in das Vereinsregister zu beantragen und sich über die VBB als eingetragenen Verein zu informieren“, schreibt die VBB.

Corona-bedingt habe die VBB die Unterlagen vom Amtsgericht Darmstadt erst nach dem Abgabetermin zur Kommunalwahl mit der Eintragung in das Vereinsregister erhalten. Bis heute sei die Bestätigung der Gemeinnützigkeit als politische Vereinigung beim Finanzamt in Bearbeitung.

Die VBB habe sich im Vorfeld der Kommunalwahlen bemüht, alle hierfür notwendigen Unterlagen zu erhalten. Dies sei gerade vonseiten der Wahlbehörde nicht hilfreich unterstützt worden, vielleicht sogar verhindert, so der Vorwurf der Wählerinitiative.

Der Dank der VBB gehe an die Ahmadiyya-Gemeinde Bensheim, die der Initiative ihre Räumlichkeiten zur Listenaufstellung angeboten hatte, was nicht selbstverständlich sei. Auch hätten sich Mitglieder der Gemeinde bereiterklärt, für die Kommunalwahl auf den Listen der VBB zu kandidieren.

Was die Friedhofstraße angeht, sollte man die betroffenen Bürger und die BI fragen, welche Unterstützung sie während des Wahlkampfes von der FWG erfahren haben, meinen die „Verantwortungsbewussten Bürger“.

Die VBB nutze nun die Möglichkeit, als – demokratische, außerparlamentarische, kommunalpolitische – Kraft konstruktiv für Bensheims Gemeinwohl Konzepte zu entwerfen und mit den Bürgern zeitnah zu diskutieren. „Dabei sind uns besonders die Fragen und Stellungnahmen junger Bensheimer wichtig. So bereite sich die VBB bereits jetzt auf die Kommunalwahl 2026 vor, heißt es abschließend.

Die Stadt Bensheim hat auf die Vorwürfe der „Verantwortungsbewussten Bürger Bensheim“ wie folgt reagiert: „Alle für die Wahlaufstellung benötigten Unterlagen konnten eigenständig auf der Homepage des Landes Hessen (www.wahlen.hessen.de) heruntergeladen werden. Am 3. November 2020 hat das städtische Wahlteam die Vordrucke für die Aufstellung eines Wahlvorschlages per E-Mail an die VBB übermittelt. Die Abgabefrist ist erst am 4. Januar 2021 abgelaufen. Die VBB hatte als erste Partei/Wählergruppe in Bensheim die Unterlagen angefordert und diese auch erhalten“, heißt es auf Nachfrage. Das städtische Wahlteam habe darüber hinaus proaktiv die VBB unmittelbar darüber informiert, dass die Zulassungskriterien für die Kommunalwahl erleichtert wurden, konkret hatte sich die geforderte Anzahl von Unterstützungsunterschriften reduziert.

„Ganz allgemein stellt die Wahlleitung der Stadt Bensheim allen Anfragestellern objektiv und so zeitnah wie möglich alle angeforderten Informationen und Unterlagen zur Wahl zu“, teilte das Rathaus abschließend mit. red/dr