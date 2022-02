Veranstaltungen rund um den Frauentag

Bensheim. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, eine gleichberechtigte Verteilung der Sorgearbeit und eine Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht: Rund um den Frauentag am 8. März bietet das Frauenbüro Bensheim auch in diesem Jahr wieder zusammen mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße Veranstaltungen zu den weltweiten Aktionen zum Equal Care Day, Equal Pay Day und zum Internationalem Frauentag an.

Der Equal Care Day (ECD) am 1. März greift das Thema „Care-Arbeit“ auf – also das Betreuen und Pflegen von eigenen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen: Eine Arbeit, die in den allermeisten Fällen nach wie vor fast selbstverständlich Frauensache ist und nicht bezahlt wird. Zum ECD findet bereits eine Woche zuvor am Dienstag, 22. Februar, ein kostenloser Online-Vortrag mit Manuela Brehmen statt. Die Gesundheitswissenschaftlerin und Fachkraft für Arbeitssicherheit spricht über das Thema „Job und Familie – Herausforderung Care-Arbeit“. Eine Anmeldung ist auf der Website der Stadt Bensheim möglich unter www.bensheim.de, in der Rubrik „Leben in Bensheim“ in der Kategorie „Soziales“.

Die Veranstaltung von 11 bis 12.30 Uhr ist kostenfrei und findet im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Kreis Bergstraße und dem Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit Wiesbaden statt. Der Equal Pay Day (EPD) macht jedes Jahr auf die Entgelt-Ungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern aufmerksam. Am 7. März ist daher der Film „Das Schmuckstück“ im Luxor-Filmpalast Bensheim zu sehen. Die französische Filmkomödie mit Catherine Deneuve und Gérard Depardieu thematisiert Frauen, die sich – gegen die Erwartungen vieler – erfolgreich in Männerberufen und auf Führungspositionen behaupten.

Die Filmvorführung beginnt um 19.30 Uhr und ist eine gemeinsame Veranstaltung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße, dem Deutschen Gewerkschaftsbund Bergstraße und den BusinessWomen Bergstraße. Karten können im Vorverkauf über den Luxor-Filmpalast Bensheim erworben werden. Es gelten die Corona-Regelungen für Kinos in Hessen. Weitere Informationen unter: www.luxor-kino.de.

Am Internationalen Frauentag selbst hisst die Stadt Bensheim am Rathaus die Fahne zum Aktionstag. Am Abend des 8. März gastiert um 19 Uhr Jeanette Giese mit ihrem Kabarett-Programm „Und ewig kocht das Weib“ im PiPaPo-Kellertheater. Karten gibt es bei der Tourist Information im Vorverkauf (Telefon 06251/ 8696101) und an der Abendkasse. Bei der Veranstaltung gelten 2 G-Plus-Regeln und die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen des PiPaPo-Kellertheaters. Ansprechpartner: Frauenbüro, Telefon 06251/856003, Mail: frauenbuero@bensheim.de.

Feine Ironie mit spitzer Feder

Vom 6. März bis 31. März präsentiert das Frauenbüro der Stadt Bensheim zu den Öffnungszeiten des Museums Bensheim die Ausstellung „Frauen Welten“ von Exile.de: Die Karikaturenschau spiegelt mit feiner Ironie und spitzer Feder die Lebensrealitäten der Frauen weltweit wider.

Anmeldungen zur Eröffnung am 6. März nimmt das Frauenbüro per E-Mail an frauenbuero@bensheim.de bis 1. März entgegen. Es gelten die Sicherheitsvorkehrungen des Museums. Informationen unter: www.stadtkultur-bensheim.de ps