Bensheim. Eine „Kochbox“ für ein leckeres Solidaritätsessen hatten der Weltladen Sankt Georg und der katholische Pfarreienverbund zum Misereor-Sonntag angeboten. 65 Familien und Einzelpersonen hatten die Kochbox geordert und am Wochenende leckere Mahlzeiten mit Reis, roten Linsen, scharfem Gewürz, Zwiebel und Knoblauch zubereitet. Davon erreichten den Weltladen viele tolle Fotos, die auf der Website (weltladen-bensheim.de) zu sehen sind.

Mit dem Verkauf der Kochboxen konnte der Weltladen einen Gewinn von 420 Euro erzielen, der als Spende an Misereor überwiesen wurde. Misereor unterstützt in diesem Jahr Projekte in Bolivien. Im Amazonasgebiet werden kleinbäuerliche Bevölkerungsgruppen angeleitet, im Einklang mit dem Regenwald Nahrungsmittel anzubauen. Die Projektpartner vertreten die Indigenen ebenfalls bei der Wahrung ihrer Landrechte.

Eine Projektteilnehmerin berichtet: „Früher haben wir einfach alles abgebrannt, um auf den freien Flächen Reis, Maniok und Bananen anzubauen. Durch die Arbeit mit dem Projekt habe ich gelernt, meine Ernte zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Wir sind gesünder, weil wir als Familie fast nur das konsumieren, was wir anbauen. Und unsere Kinder haben eine Perspektive für die Zukunft.“

Die Mitarbeiterinnen des Weltladens sind auf der Suche nach einem neuen Ladenlokal, weil die Stadt Bensheim als bisherige Gastgeberin des Weltladens mehr Platz für die Tourist-Information braucht. Gesucht wird ein Raum von etwa 50 Quadratmeter in möglichst zentraler Lage von Bensheim. Weitere Informationen unter Telefon 06251/66730 oder per Mail an info@weltladen-bensheim.de. red