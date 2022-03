Unterstützung für Geflüchtete in Klodzko

Bensheim. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause versucht der deutsch-polnische Freundschaftskreis Bensheim – Glatz/Klodzko einen Neustart in ein einigermaßen normales Vereinsleben. So hat der Vorstand unter der Leitung von Vorsitzendem Hans Seibert in seiner jüngsten Sitzung das Veranstaltungsprogramm für die restlichen neun Monate des Jahres zusammengestellt und hofft, es in der vorgesehenen Form umsetzen zu können.

Zu den herausragenden Aktivitäten zählen die Hauptversammlung mit Vorstandswahlen im April (13.), die Vereinsfahrt in die Partnerstadt Glatz/Klodzko vom 19. bis 24. Juni (es sind noch Plätze frei) und die Beteiligung am 2. Europa-Filmfest im Auerbacher Kronepark vom 29. Juli bis 7. August. Außerdem ist geplant, das 25-jährige Bestehen der deutsch-polnischen Städtepartnerschaft im Rahmen des Winzerfestes zu feiern. Das silberne Jubiläum war eigentlich im vergangenen Jahr, konnte aber wegen der Pandemie nicht gefeiert werden.

Thematisiert wurde in der Vorstandssitzung außerdem das Engagement des Vereins hinsichtlich der Ukraine-Hilfe. Die Vorstandsmitglieder sprachen sich einmütig für eine effiziente Hilfe aus, die am besten direkt in der polnischen Partnerstadt geleistet werden kann.

Laut aktuellen Informationen aus Klodzko sind in der polnischen Partnerstadt bereits 190 Geflüchtete angekommen und in entsprechenden Einrichtungen untergebracht worden. Zwei weitere Busse werden noch erwartet. Um diese Personen entsprechend ausstatten und versorgen zu können, wurde von der Stadtverwaltung ein Konto „Klodzko hilft Ukraine“ eingerichtet, auf das Geldspenden eingezahlt werden können. Als erste Hilfe hat der Deutsch-Polnische Freundschaftskreis eine Spende von 500 Euro überwiesen.

Sollte bis zur geplanten Vereinsfahrt im Juni in die Partnerstadt (vorausgesetzt, sie ist möglich) noch der Wunsch nach konkreten Sachspenden eingehen, würden diese dann im Bus mitgebracht werden. red