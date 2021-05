Unterstützung für Corona-Opfer in Indien

Bensheim. Anfang Mai erreichte den Verein „Bensheim hilft“ eine Anfrage der Karl-Kübel-Stiftung, in der die Lage in Indien als derzeit dramatisch beschrieben wurde. Jeden Tag sterben Tausende Menschen an einer Corona-Infektion, täglich wurden neue Höchststände an Neuinfektionen gemeldet.

300 000 bis 400 000 Menschen wurden Anfang Mai als Neuinfizierte pro Tag registriert – und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn die Dunkelziffer ist angesichts der geringen Testkapazitäten und der nur sehr bedingten Erreichbarkeit ländlicher Gebiete vermutlich viel höher.

Insgesamt wurden bereits 27 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert, über 300 000 Menschen starben daran, auch das sind nur die offiziellen Zahlen. Das Gesundheitssystem in Indien ist mittlerweile kollabiert, es fehlt an Sauerstoff und Medikamenten, um die erkrankten Menschen zu behandeln.

„Die Menschen leben in Angst“

Besonders schlimm ist die Lage in den Städten, aber auch auf dem Land spitzt sich die Situation immer weiter zu. In den laufenden Hilfsprojekten der KKS verzeichnete man ebenfalls viele Infizierte und leider auch Todesfälle bei den Projektmitarbeitenden. „Viele Menschen, die wir kennen, sind gestorben. Jeden Tag erhalten wir Todesnachrichten“, berichtet ein Mitarbeiter aus dem Koordinierungsbüro in Kalkutta. „Die Menschen leben in Angst.“ Aus allen Landesteilen kommen Hilferufe.

Die medizinische Katastrophe führt unweigerlich zur wirtschaftlichen. Gerade die Ärmsten der Armen trifft die Pandemie besonders hart. Jeden Tag aufs Neue versuchen sie Arbeit zu finden, um überleben zu können. Lockdown, Ausgangssperren, geschlossene Märkte bedeuten keine Arbeit, kein Einkommen, kein Essen.

Viele Familien in den Projektgebieten hungern. Damit fehlen auch die Mittel, um die lebensnotwendigen Fahrten zu Gesundheitsstationen und Krankenhäusern zu finanzieren. Die Menschen benötigen jetzt dringend Lebensmittel-Pakete. Ebenso wichtig sind Hygiene-Sets mit Seife und Desinfektionsmittel sowie weitere Aufklärung zum Schutz vor Ansteckung und notwendige Medikamente und im Extremfall auch Mittel für den Transport ins Krankenhaus.

In dieser Situation unterstützt der Verein „Bensheim hilft“ nach eigenen Angaben ein Soforthilfeprojekt mit 10 000 Euro, um möglichst unbürokratisch und schnell helfen zu können, mit dem, was vor Ort vorhanden ist und beschafft werden kann. Es ist geplant, Lebensmittelpakete zu verteilen, weitere Informationsmaterialien zur Vermeidung von Covid in lokaler Sprache zu erstellen, damit sie für jeden verständlich sind.

Darüber hinaus sollen Ambulanzdienste eingerichtet werden, damit Menschen soweit möglich gegen Corona geimpft und erkrankte Menschen behandelt werden können. Aber auch lebenswichtige Medikamente für Erkrankte und medizinische Testgeräte werden dringend benötigt.

„Da auch die Aktivitäten von „Bensheim hilft“ zum Zusammentragen weiterer Spenden (wie Weihnachtsmarkt oder Frühlingssonntag) durch Corona ausgebremst wurden, ist der Kontostand derzeit sehr geschrumpft, so der Verein. „Ein weiteres Projekt können wir momentan leider nicht unterstützen. Und die nächste Katastrophe kann schon morgen passieren. Deshalb der Aufruf an alle: Bitte spenden sie, damit wir auch weiterhin Hilfe leisten können. Jeder Euro zählt und kann Leben retten“, so das Fazit der Vorsitzenden Monika Buhse. red