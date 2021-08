Unterricht beim Musikverein in Auerbach

Auerbach. Die Abteilung Musik der TSV Rot-Weiß Auerbach bietet ab sofort wieder Musikunterricht an. Möglich sind derzeit Einzelunterricht sowie Unterricht in Gruppen von maximal zwei Schülern. Folgende Instrumente können erlernt werden: Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Posaune, Tuba, Waldhorn und Schlagzeug. Mit dem Ziel in einem der Orchester der Abteilung Musik mitzuspielen, werden die Schülerinnen und Schüler von qualifizierten Musiklehrern unterrichtet und auch die Instrumente werden kostenlos (gegen eine Kaution) zur Verfügung gestellt. Der Unterricht findet im Musikraum der TSV statt (außer Schlagzeug).

Angesprochen bei dem Angebot sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Voraussetzung für den Unterricht ist die Mitgliedschaft in der TSV. Unterrichtsbeginn kann jederzeit sein. Für weitere Informationen, auch zu den Kosten, kann die Abteilungsleiterin Kornelia Ochs unter kornelia.ox@t-online.de oder Telefon 06251/704203 kontaktiert werden. Die Abteilung Musik freut sich auf viele neue Musikerinnen und Musiker. red