Bensheim. Bensheim. Einen 33 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag (13.04.) in der Schwanheimer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Er räumte gegenüber den Beamten den vorherigen Konsum von Amphetamin ein. Bei ihm fanden die Polizisten zudem eine geringe Menge der Droge.

Wie sich im Rahmen der Überprüfung herausstellte, wurde dem 33-Jährigen per Gerichtsbeschluss die Fahrerlaubnis entzogen, weshalb sein bei der Kontrolle vorgezeigter Führerschein von der Polizei eingezogen wurde.

Der Mann wurd anschließend vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol

