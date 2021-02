Bensheim. „Wir haben in Bensheim viele Potenziale. Hier gibt es zwar viele Baustellen, aber das liegt auch daran, dass wir viele Möglichkeiten haben, etwas zum Besseren weiterzuentwickeln“, sieht Tobias Heinz seine Heimatstadt trotz aller Diskussionen gut aufgestellt. Man sei zuversichtlich, dass Bensheim weiterhin gut dastehe können – „wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden“.

Wohnen- und Stadtentwicklung: Die Innenentwicklung hat für die CDU nach eigenen Angaben klaren Vorrang. „Wir wollen keine weiteren Neubau- und Gewerbegebiete ausweisen“, bekräftigte Petra Jackstein. Es gebe noch Potenzial im Innenbereich. Ein aktuelles Beispiel sei die Verlagerung der Firma Sanner. Die dann freiwerdende Fläche müsse entwickelt werden. Gleichzeitig müsse man bei allen Projekten an den Verkehr denken, damit es nicht an manchen Knotenpunkten zu Dauerstaus komme. Gleichzeitig setze man sich dafür ein, dass Familien aus Bensheim, die eine neue Wohnung suchen oder ein Haus bauen möchten, ein Angebot bekommen, auch im sozialen Wohnungsbau. In Bebauungsplänen werde deshalb festgeschrieben, dass mindestens 20 Prozent für Sozialwohnungen vorgehalten werden. Für die Stadtteile sei das Dorfentwicklungsprogramm eine große Chance. „Für uns ist aber auch wichtig, dass Bensheim seinen Charakter als Kleinstadt erhält“, erklärte Jackstein.

Wirtschaft: Das Wachstum habe seine Grenzen, so Jackstein, weshalb es im Außenbereich keine weiteren Gewerbegebiete geben solle. Den örtlichen Firmen wolle man aber dennoch Entwicklungsmöglichkeiten bieten, besonders für Handwerker oder kleinere Betriebe. Erweiterungen auf vorhandenen Gewerbeflächen will die CDU ebenso ermöglichen. Die Vermarktung von Gewerbeflächen sei ziemlich abgeschlossen (Stichwort Stubenwald). Die MEGB wolle man dabei unterstützen, städtische Immobilien oder Gebäude in der Innenstadt zu entwickeln. Eine Fusion der Sparkasse mit einem anderen Geldinstitut sieht die CDU nicht. Man setzt im Gegenteil weiter auf die Eigenständigkeit.

Bürgerbeteiligung: „Es hat sich gezeigt, dass Bürgerbeteiligung ein wichtiges Thema ist“, betonte Petra Jackstein. Die Bürger müssten mitgenommen werden. Politische Themen müssten deshalb transparent und interaktiv dargestellt werden. Institutionen wie das Bürgernetzwerk sollten wie bisher unterstützt werden. „Sie nehmen den Bürger mit und es werden Projekte generiert, die aus der Bürgerschaft kommen.“ In den Stadtteilen sollten Zukunftswerkstätten fester Bestandteil sein, unter Einbindung der Ortsvorsteher. „Das Ohr am Bürger haben“, gab die Stadtverordnete als Maxime aus. In der Vergangenheit sei vieles beim Bürger nicht so transparent angekommen.

Familien: „Auf die Familien richten wir alles aus, was wir in der Stadt machen“, erläuterte Tobias Heinz. Bensheim sehe man als Familienstadt. Aus den Reihen der CDU sei der Vorschlag für ein Geburtshaus gekommen, das in Kürze eröffnen kann. Spielplätze, Beratungsangebote, das Familienzentrum und Freizeiteinrichtungen zählte Heinz zu den weiteren Pluspunkten. Dem Bedarf an Pflegeplätzen für die ältere Generation wirke man durch Neubauten – wie Villa Medici oder an der Rodensteinstraße – entgegen.

Kinderbetreuung: Vom finanziellen Aufwand einer der herausragenden Punkte im Haushalt. Das mache deutlich, wie wichtig das Thema für Bensheim sei. „Das ist nicht nur eine Pflichterfüllung. Wir schauen, dass Kinder bestmöglich gefördert werden, in modernen und gut ausgestatteten Einrichtungen“, so Heinz. Unterstützung für die Eltern und flexible Öffnungszeiten seien zusätzliche Merkmale. Bei den Öffnungszeiten kann sich die CDU vorstellen, in manchen Einrichtungen von 6 bis 20 Uhr ein Angebot zu ermöglichen, sofern Bedarf bestehe. Die Investitionen in Neu- und Ausbauten müssten fortgeführt werden. So will man sich für eine gemeinsame Kita für Fehlheim und Schwanheim einsetzen.

Bildung: In der Stadt der Schulen soll die Liebfrauenschule erhalten bleiben, mit ihrem besonderen Angebot, aber auch in zentraler Lage in der Bensheimer Innenstadt. Das MINT-Zentrum für alle Schüler trage zur Stärkung des Schulstandorts bei. dr