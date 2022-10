Unfallflucht in der Wilhelmstraße in Bensheim

Bensheim. Zwischen dem 1. und 30. September wurde vermutlich in der Wilhelmstraße in Bensheim ein schwarzer Citroën C 3 an der Front beschädigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verursacher entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Schaden lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, sollen sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 melden. pol