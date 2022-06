Unfallflucht am Bensheimer Ritterplatz

Bensheim. Am Montag gegen 19.48 Uhr wurde ein roter Mitsubishi am rechten Kotflügel beschädigt, als ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen aus der Parkbucht in der Nibelungenstraße in Höhe des Ritterplatzes in den fließenden Verkehr einfädeln wollte.

Der Sachschaden beträgt mindestens 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, „ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 in Verbindung zu setzen. pol