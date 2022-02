Unfall mit vier Schwerverletzten in der Stubenwaldstraße

Bensheim. Zu einem Unfall mit vier Schwerverletzten kam es am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Stubenwaldstraße. Ein 40 Jahre alter Mann aus Bensheim und seine 26-jährige Beifahrerin aus Fränkisch-Crumbach waren mit einem VW Golf in Richtung Schwanheimer Straße unterwegs, als der Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und auf die Gegenfahrbahn abgekommen ist.

Das Auto prallte mit dem Heck in ein entgegenkommendes Fahrzeug der Marke VW T-Roc, in dem eine 53 Jahre alte Fahrerin und ein 65 Jahre alter Mann, beide aus Bensheim, saßen. Alle vier Fahrzeuginsassen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8500 Euro.

Die Stubenwaldstraße war nach dem Unfall zeitweise komplett gesperrt. red

