Unfall mit hohem Sachschaden in Bensheim

Bensheim. An der Einmündung Fabrikstraße/Werner-von-Siemens-Straße sind am Freitag gegen 201.6 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden, der von den Beamten nicht näher beziffert wurde. Verursacht wurde der Unfall von einem Autofahrer, der „unter dem Einfluss von Alkohol“, so die Polizei, mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs war. Dort war er bereits auffällig geworden, weil er andere Autos überholt hatte. Im Bereich der Kreuzung stieß er dann mit einem Wagen zusammen, der auf der Fabrikstraße Richtung Innenstadt unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto aufgebockt und in den Zaun der ehemaligen Kleingartenanlage geschoben. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge durch die Polizei und die Feuerwehr Bensheim kurzzeitig gesperrt.

Beim Verursacher wurde eine Blutentnahme auf der Polizeistation durchgeführt. pol/Bild: Jürgen Strieder