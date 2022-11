Unfall am Amtsgericht in Bensheim: Polizei sucht nach Zeugen

Bensheim. Am Montag oder Dienstag touchierte ein Pkw mit AB-Kennzeichen beim Vorbeifahren einen grauen VW Golf in der Bensheimer Wilhelmstraße, in der Nähe des Amtsgerichts. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Ein Zeuge hinterließ am geparkten Golf eine Nachricht, die wetterbedingt nicht mehr vollständig lesbar ist. Es wird daher von der Polizei der Zeuge gesucht, der den Zettel am Fahrzeug hinterlassen hat. Dieser soll sich bei der Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 melden. pol