Bensheim.. Am Donnerstagnachmittag hat in Bensheim erneut ein Auto gebrannt - es ist das dritte Fahrzeug, das innerhalb von 24 Stunden angezündet wurde. Tatort dieses Mal: Der Parkplatz der Schlossklinik Falkenhof in Schönberg. Um kurz nach 16 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, vor Ort waren außerdem Kripo und Polizei. Augenscheinlich wurde das Feuer wieder hinten links am Wagen gelegt, so wie bei den anderen Autos. Weitere Erkenntnisse gibt es zurzeit nicht.

Die nach den Vorfällen vom 19. Februar vom Polizeipräsidium Südhessen eingerichtete Arbeitsgruppe Nibelungen leitet die Ermittlungen und bittet unter Telefon 06252/706500 um Hinweise von Zeugen. Auch Personen, die Bild- und Videomaterial von den Bränden am Mittwochabend und gegebenenfalls am Donnerstag gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Das Material kann über den von der Polizei eingerichteten Link: www.polizei-hinweise.de/nibelungen, selbstverständlich auch anonym, verschickt werden, so die Beamten.