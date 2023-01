Am Donnerstag, 26. Januar, macht das Umweltmobil des ZAKB Station in Bensheim. Privatpersonen und Gewerbebetriebe haben dann die Möglichkeit, ihre Sonderabfälle kostenfrei zu entsorgen. Diese dürfen nicht im Restmüll, in der Biotonne, auf der Müllsammelstelle oder über die Sperrmüllabfuhr entsorgt werden. Termine und Standorte des Umweltmobils:

13 bis 13.30 Uhr: Gronau, hinter dem alten

...