Bensheim. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße erfahren Teilnehmer, wie sich MacBook und iPhone miteinander verbinden lassen, so dass sie sich sinnvoll ergänzen. Neu erstellte, aber auch bereits gespeicherte Datenbestände – wie Fotos oder Dokumente – können vom einen oder anderen Gerät gelesen und (weiter-)bearbeitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der KVHS.

Kurs ist am 17. April

Die Dienste Air Drop und iCloud werden im Kurs vorgestellt und für die Speicherung und Synchronisierung der Daten eingesetzt. Eigene Geräte (Mac und iPhone), die internetfähig sind und über einen App-Store-Zugang verfügen, müssen zum Kurs mitgebracht werden. Der Kurs läuft am Samstag, 17. April, von 10 bis 13 Uhr im Seminarraum der Volkshochschule in Bensheim, Am Wambolterhof 2.

Anmeldung erforderlich

Anmeldung und weitere Informationen über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder unter der Telefonnummer 06251/ 172960. red