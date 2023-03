Ukulele-Konzert im Diefenbachsaal in Zwingenberg

Zwingenberg. Unter dem Motto „Keep calm – play Uke!“ greift Peter Moss, der Musical Director of The United Kingdom Ukulele Orchestra, am Samstag (19.) höchstpersönlich in die Saiten. Moss präsentiert zusammen mit den Ukulele-Orchestern der VoiceAkademie „Swinging Ukes“ und „Next Step Ukes“ sowie musikalischen Gästen ein vielfältiges Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ukulele-Unterhaltung beginnt um 19 Uhr im Diefenbachsaal des Bunten Löwen (Löwenplatz 6), Einlass ist ab 18 Uhr.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Die veranstaltende VoiceAkademie verspricht „ein Konzert zum Genießen, Zuhören und Lecker-Wein-trinken!“ Der Maxi-Spaß mit den Mini-Gitarren der 40 Ukulelisten wird genüsslich moderiert von Jeanette Giese. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. red