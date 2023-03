Ukulele-Konzert im Diefenbachsaal

Zwingenberg. Unter dem Motto „Keep calm – play Uke!“ greift Peter Moss, der Musical Director of The United Kingdom Ukulele Orchestra, am Samstag (19.) höchstpersönlich in die Saiten. Moss präsentiert zusammen mit den Ukulele-Orchestern der VoiceAkademie „Swinging Ukes“ und „Next Step Ukes“ sowie musikalischen Gästen ein vielfältiges Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ukulele-Unterhaltung beginnt um 19 Uhr im Diefenbachsaal des Bunten Löwen (Löwenplatz 6), Einlass ist ab 18 Uhr.

Die veranstaltende VoiceAkademie verspricht „ein Konzert zum Genießen, Zuhören und Lecker-Wein-trinken!“ Der Maxi-Spaß mit den Mini-Gitarren der 40 Ukulelisten wird genüsslich moderiert von Jeanette Giese. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. red