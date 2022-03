Ukraine-Kundgebung auf dem Bensheimer Marktplatz

Bensheim. Die Bensheimer Ortsverbände der Parteien CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und die Wählergemeinschaften Bürger für Bensheim und FWG veranstalten gemeinsam eine Kundgebung am Samstag (19.), von 17 bis 19 Uhr, auf dem Marktplatz.

Mit einem Friedenszeichen auf dem Marktplatz und Kerzen in den Händen der Teilnehmer soll ein Zeichen für Frieden gesetzt werden. Man will dabei den Betroffenen des Krieges in der Ukraine gedenken. Kerzen sind selbst mitzubringen.

Durch eine Menschenkette soll der Zusammenhalt zur Unterstützung der Kriegsopfer gezeigt werden. Während der Veranstaltung werden traditionelle und moderne Friedenslieder gespielt.

Die Veranstaltung soll einen Austausch zum Krieg gegen die Ukraine darstellen und Zeit geben, über das schreckliche Geschehen zu sprechen. Während der Veranstaltung gilt die Abstands- und Maskenpflicht. red