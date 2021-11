Übung in der Obergasse

Bensheim. Blinkende Blaulichter in der Obergasse, Feuerwehrleute, die Schläuche ausrollen, die Drehleiter weit ausgefahren bis über die Dächer der Häuser. Das Szenario, das sich Betrachtern am Donnerstabend in der Bensheimer Innenstadt bot, war äußerst realistisch. Was nach einem großen Feuerwehreinsatz aussah, ist eine größere Übung der Feuerwehr Bensheim-Mitte gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Haus simulierten rotblinkende Lichter ein Feuer, Rauch war ähnlich wie bei Partys künstlich erzeugter Nebel, und die Verletzten, die es aus dem Gebäude zu retten galt, waren Stoffpuppen. Es ist ein leestehendes Wohnhaus in einem Hinterhof in Nachbarschaft des Walderdorffer Hofs gewesen, das für die Übung präpariert worden war.

Kein leichtes Objekt für einen Einsatz, weil alt und im Inneren verwinkelt, zudem nicht direkt erreichbar für die Fahrzeuge der Wehr. Die mussten auf der Obergasse positioniert werden, Schläuche, Steckleitern und weiteres Equipment ist von den Frauen und Männern der Einsatzabteilung über etliche Meter in den Hinterhof getragen worden, einiges an Strecke war dabei mit schwerer Ausrüstung zu absolvieren. Knapp eine Stunde nach Übungsbeginn zogen Jürgen Ritz, der stellvertretende Wehrführer hatte die Übung vorbereitet und beobachtete die Einsatzkräfte bei ihrem Tun, sowie Einsatzleiter Stefan Plaschke vor Ort eine erste positive Bilanz, die in der Kurzversion lautete: „gut gelaufen“.

Training enorm wichtig

Für alle, besonders aber für die Atemschutzträger, sei das Haus eine Herausforderung gewesen. Alles habe so geklappt, wie es im Ernstfall klappen müsse. Schon im Gespräch zu Beginn der Übung hatte Ritz betont, wie wichtig solche Übungen sind. Entsprechend schwierig war die Situation für die Freiwilligen-Wehr in den in zurückliegenden Monaten, in denen corona-bedingt auf die ansonsten regelmäßigen Übungen verzichtet werden musste. Die Einsatzkräfte kamen online zusammen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun also kann unter strikter Einhaltung eines speziellen Hygienekonzepts wieder geübt werden und da hat sich einmal mehr gezeigt, dass bei der Bensheimer Feuerwehr jeder Handgriff sitzt, das Zusammenspiel klappt. thz