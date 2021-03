Bensheim. Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim hat sich nach eingehenden Beratungen in seiner Sitzung am Montag darüber verständigt, angesichts der aktuellen pandemischen Lage keine Präsenzgottesdienste über die Ostertage und darüber hinaus bis einschließlich 18. April zu feiern.

„Es schmerzt, dass wir zu diesem Osterfest auf Präsenzgottesdienste schweren Herzens erneut verzichten. Angesichts der hohen Infektionsdynamik der letzten Tage aber sehen wir unsere Verantwortung darin, möglichst wenig Menschen zusätzlich über die Ostertage mit den normalerweise gut besuchten Gottesdiensten zu gefährden“, so Angelika Koep, Vorsitzende des Kirchenvorstands.

Als Alternative hat sich die Kirchengemeinde aber ein buntes Osterprogramm einfallen lassen: So wird in der Karwoche in alle Haushalte eine Osterbroschüre verteilt, die „Andachten zum Feiern am Küchentisch“ für den Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag enthält.

Aber auch die Kinder und ihre Familien kommen nicht zu kurz: Am Ostermontag bietet die Kirchengemeinde zwischen 10 und 12 Uhr einen Oster-Überraschungsweg an, auf dem einige Ostereier und andere Leckereien zu finden sein werden. Startpunkt ist hier die Kirche in Schwanheim, der Zielpunkt ist dann nach drei Kilometern mit der Kirche in Langwaden erreicht, wo Pfarrer Christian Ferber gerne einen Segen mitgibt. Der Osterweg ist in eine Karte eingezeichnet, die bereits im aktuellen Gemeindebrief veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus bietet die Gemeinde zu Karfreitag und Ostersonntag auf ihrem Youtube-Kanal Online-Gottesdienste an, die vom Gesangsquartett Tobias und Ramona Schmöker, Cosima Seitz und Markus Francke bereichert werden.

Über die Ostertage von Gründonnerstag bis Ostermontag von 9 bis 18 Uhr wird eine „Ausstellung der Hoffnung“ in der Kirche in Schwanheim zu besichtigen sein. Große Hoffnungsbilder, gemalt von den aktuellen Konfirmanden, werden dort ausgestellt. „Es soll ein großer Entdeckungsraum der Hoffnung in der Kirche werden“, so Pfarrer Ferber.

Aber auch der Kindergottesdienst bietet auf dem Freigelände rund um die Schwanheimer Kirche für Groß und Klein einen Oster-Parcours an, auf dem in interaktiver Weise das Ostergeschehen für Kinder erzählt und verdeutlicht wird.

Und schließlich kann am Ostersonntag zwischen 10 und 12 Uhr ein Osterlicht, entzündet an der Osterkerze, in der Schwanheimer Kirche abgeholt werden. red