Überraschung am Auerbacher Ostertempel

Auerbach. Viel Freude hatten die Kindergartenkinder aus Auerbach am Ostersamstag. Der Gewerbekreis hatte am „Ostertempel“ in der Blickensdörfer-Anlage zu einer Osterüberraschung eingeladen. Hierzu hatten die Damen vom „Ortsgespräch“ unter Leitung von Ingrid Stühling den Tempel österlich geschmückt. Michael Wolf fuhr die „Auerbahn“ voll besetzt mit gespannten Mädchen und Jungen quer durch Auerbach und diese wünschten mit ihren bunten Fähnchen den Passanten frohe Ostern.

Die Auerbahn des Gewerbekreises begeisterte die Kinder dermaßen, dass noch eine zweite Runde als Zugabe gefahren werden musste. Zwischenzeitlich versteckte der Hase viele Osternester rund um den Tempel. Nach den Fahrten begann dann auch die Suche nach den Säckchen, gefüllt mit Eiern und Schokolade.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch den Gewinnern des Luftballon-Wettbewerbs der Aktion „Auerbach sagt Danke“ ihre Preise überreicht. Richtig Spaß hatten Rita Wendel und Björn Höser vom Gewerbekreis, denn nicht nur das Wetter war heiter, auch die Freude der Kinder war ansteckend. red/Bild: Gewerbekreis

