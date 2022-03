Überführung stürzt ein

Bensheim. Spektakulärer Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Bensheim: Der Berliner Ring musste in Höhe der Weststadthalle gesperrt werden, nachdem dort gegen 11.30 Uhr ein Lastwagen mit der Straßenüberführung kollidiert war und die Überführung infolge des Zusammenstoßes zum Einsturz brachte. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich glücklicherweise keine Fußgänger auf der Straßenüberführung und auch der 39-jährige Lastwagenfahrer aus Worms kam vergleichsweise glimpflich mit leichten Verletzungen davon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte und ob möglicherweise ein nicht ausreichend heruntergelassener Kran auf dem Lastwagen der Grund für den Zusammenstoß war, muss genauer untersucht werden. Schätzungen zur Schadenshöhe lagen nicht vor.

Während der Unfallaufnahme musste der Berliner Ring gesperrt bleiben, eine Ableitung der Autofahrer erfolgte am Kreisverkehr Berliner Ring. Während des Einsatzes der Feuerwehr, der Rettungskräfte und der Polizei haben sich auch Vertreter der Stadt Bensheim, darunter die Bürgermeisterin, vor Ort ein Bild von der Unfallstelle verschafft. pol/sko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2