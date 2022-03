Über sieben Hügel

Bensheim. Langweilig wurde es den 24 Wandererinnen und Wanderern des OWK Bensheim auf dem Sieben-Hügel-Steig zwischen Darmstadt-Ostbahnhof und Eberstadt nicht. Die Strecke (knapp 13 Kilometer) führte, bei sonnigem Wetter, über die Rosenhöhe – Ludwigshöhe – Marienhöhe – Bismarckturm – Prinzenberg zur Wartehalle Eberstadt.

Nach der Rosenhöhe war der zweite Hügel, der Dachsberg, der eine große Dachsbauanlage beherbergt, bald erreicht. Die Gruppe setzte nach einem kleinen Umtrunk den Weg über den Dommerberg, mit 263 Metern die höchste Erhebung Darmstadts, fort.

Zur Mittagseinkehr trafen auch die „Kurztourler“ ein. Diese hatten den einen oder anderen Hügel ausgelassen, waren im Café Oberfeld zum zweiten Frühstück eingekehrt und freuten sich schon auf die Mitwanderer. Im Anschluss ging es dann gemeinsam zum Herrgottsberg, passierten den Goetheteich und bewunderten die Kunstwerke auf dem Waldkunstpfad.

Von dort war es nicht mehr weit bis zur Ludwigshöhe, dem Hausberg Bessungens, auf der der Ludwigsturm steht. Die Gruppe legte eine kleine Pause ein, die „Kurztourler“ verabschiedeten sich, wanderten hinab nach Eberstadt und fuhren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bensheim zurück.

Weiter ging es auf einem romantischen Waldpfad zur nahen Marienhöhe. Die letzte Etappe war der Prinzenberg. Mit einem fantastischen Blick über die Eberstädter Streuobstwiesenlandschaft, das größte zusammenhängende Streuobstwiesenareal an der Hessischen Bergstraße, wurden die Wanderer für ihre Mühe belohnt.

Alle kamen wohlbehalten an der Wartehalle in Eberstadt an und begannen von hier die Heimreise nach Bensheim. red

