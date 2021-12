TSV Auerbach will Gelände ökologisch aufwerten

Auerbach. Durch die Baumaßnahmen der letzten Jahre verfügt die TSV Auerbach im Bereich des Weiherhausstadions auch über ein beträchtliches Außengelände in einer Größenordnung von 6000 Quadratmetern.

Dessen Gestaltung beschäftigt schon länger das Präsidium. Zum einen wurden beim Bau der Trainingshalle als auch des Seminargebäudes mit Gymnastikhalle weite Flächen mit pflegeleichtem Rasen angelegt. Zum anderen entstand im Bereich der Beachanlage ein gern genutzter Freizeitbereich, und für die Jogger wurde die Laufstrecke im Stadion um das Seminargebäude wettertauglich befestigt.

Die TSV will auf ihrem Gelände unter anderem Nistkästen aufstellen.

Auf Initiative von Vizepräsident Michael Kärchner, darüber hinaus auch Vorstandsmitglied im Nabu Kreisverband Bergstraße, kam es im Laufe dieses Jahres zu einer beachtenswerten Kooperation zwischen TSV und Nabu. Der Nabu mietet für seine Sitzungen und Besprechungen zu festen Zeiten einen Raum bei der TSV. Die TSV wiederum verwendet den Mieterlös zweckgebunden zur ökologischen Aufwertung ihrer Außenbereiche. Dazu wird der Nabu für die TSV eine entsprechende und fachlich fundierte Gestaltungsplanung erstellen.

Als Einstieg in diese Kooperation fand zunächst eine Begehung des Geländes durch die Nabu-Kreisvorsitzende Bettina Walter (Lorsch) und Mitglieder des TSV-Präsidiums statt. Dabei ergaben sich eine Reihe von Ansätzen, die dann in zwei Konzepten fixiert wurden. Kurzfristig sollen ab kommendem Jahr folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Anbringung von Nistkästen und Schaffung von Insektennisthilfen sowie Bienenweiden an geeigneten Freiflächen. Die Schaffung eines Baumlehrpfades auf dem gesamten Sportgelände durch Anbringung von QR-Codes an Bäumen und Sträuchern sowie die Prüfung eines LED-Beleuchtungskonzept für die Außenanlagen sind weitere Punkte. Der finanzielle Aufwand hierfür ist mit 4000 Euro veranschlagt.

Mittelfristig sind geplant: Begrünung von Wänden des vereinseigenen Sporthallen mit Regenwassernutzung und Bewässerungskonzept, Anlegen eines Barfußpfades, Schaffung eines Open-Air-Auditoriums, Begrünung von Zaunanlagen mit Regenwassernutzung und Bewässerungskonzept.

Ein Großteil aller genannten Maßnahmen können in Eigenhilfe unter Einbeziehung von Jugendlichen aus allen 15 Abteilungen durchgeführt werden. Hier kann die in der Vergangenheit immer größer gewordene Zahl von Helfern beim alljährlichen Frühjahrsputz des TSV-Vereinsgeländes als Basis vorausgesetzt werden. Dennoch stehen für diesen Abschnitt 24 000 Euro im Finanzierungsplan.

Bewerbung bei BASF-Wettbewerb

Natürlich werden diese ehrgeizigen Ziele, wie schon die vorgenannten Summen verdeutlichen, nicht allein mit den genannten Mieteinnahmen zu finanzieren sein. Aber unverhofft kommt oft, und so kam eine Aufforderung der BASF Ludwigshafen zur erneuten Bewerbung im Wettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ mit einem neuen Projekt gerade recht. Bekanntlich hat die TSV seit 2017 in Kooperation mit dem Musikverein Auerbach und der Schillerschule für ihr generationenübergreifendes Musikprojekt über drei Jahre fast 30 000 Euro an Förderung aus diesem Wettbewerb erhalten können.

Voraussetzung zur Teilnahme sind auch dieses Mal Kooperationen zwischen Vereinen, Organisationen oder Institutionen mit ganz und gar unterschiedlicher gesellschaftlicher Ausrichtung. Dies ist bei TSV und Nabu mehr als gegeben. Mit dem Projekttitel „Sport mit der Natur – Sport in der Natur: Nachhaltige Gestaltung und ökologische Aufwertung“ haben sich die Kooperationspartner in der Rubrik „Forschen & Entdecken“ jetzt offiziell unter Beifügung eines detaillierten Finanzplanes bei der BASF beworben.

Auswahl und Bekanntgabe der Wettbewerbssieger soll im ersten Quartal 2022 erfolgen. Die Federführung für den Antrag lag beim Vorstandsvorsitzenden Joachim Vogt, die Betreuung des Projekts wird durch Vizepräsident Michael Kärchner wahrgenommen. kn