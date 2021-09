TSV Auerbach: „Turn-Warrior“ war für alle ein Spaß

Auerbach. „Spiel, Spaß und Sport zum Ferienende“ – so lautete das Motto unter dem die Abteilungen Badminton und Turnen der TSV Auerbach in der letzten Ferienwoche zu drei Aktiv-Tagen eingeladen hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittwoch bis Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr konnten die Kinder im Grundschulalter nach Herzenslust spielen, toben und für sie teilweise neue Sportangebote ausprobieren.

Jazztanz, Badminton, Gerätelandschaften, Ultimate Frisbee und ein „Turn-Warrior“, angelehnt an das Ninja-Warrior-Format, standen auf dem Programm. Die Kinder konnten wählen, ob sie an ein, zwei oder allen drei Tagen teilnehmen wollten. Rund 30 Kinder tummelten sich pro Tag auf dem Gelände.

Nach dem gemeinsamen Aufwärmen wurden zwei Gruppen gebildet, die dann in einer der beiden TSV-Hallen verschwanden. Nach einer Stunde (und einer kleinen Pause) wurde dann gewechselt, so dass alle Kinder zwei verschiedene Sportarten pro Tag hatten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Badminton stand die große Trainingshalle zur Verfügung. Unter Anleitung erfahrener Übungsleiter sammelten die Kids erste Erfahrungen mit dem (Kinder-)Schläger, wurden durch Vorübungen mit dem Spiel vertraut gemacht und konnten sich schon bald über ihre Fortschritte freuen.

In der kleineren Turnhalle wurde täglich eine Gerätelandschaft aufgebaut, die durch wechselnde Aufbauten jeden Tag aufs Neue Geschicklichkeit, Kraft und oft auch den Mut der Kinder forderte.

Es war toll, wie sich die Jungs und Mädels über ihre eigenen Fortschritte freuten – was am Anfang noch nicht gelang, klappte vielleicht am Ende, und wo zu Beginn der Mut fehlte, war der Sprung später plötzlich gar nicht mehr so tief oder weit.

Für alle, die Lust hatten, gab es auf einem Teil des Parcours immer zum Ende der Einheit den beliebten „Turn-Warrior“, bei dem die Strecke auf Zeit absolviert werden musste. „Ein Riesen-Spaß für alle“, so der Verein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit jeweils einem Ein-Stunden-Block stellten sich auch Jazztanz und Ultimate Frisbee vor. Wer Jazztanz gewählt hatte, erlernte mittwochs in kürzester Zeit eine kleine Tanzchoreographie. „Stopptanz“ zum Auflockern, Basic-Schritte zum Reinkommen und einfache Jazz-Elemente, die auch die jüngeren Jahrgänge schnell aufnehmen konnten, wurden eingeführt. Nach und nach setzten sich die Schritte zu einer Tanzfolge zusammen und die Mädchen konnten zu dem Lied „Eight Letters“ ihr eigenes Können in der Spiegelwand bewundern. Vor allem die Mädchen hatten sich für diesen Block begeistert.

Die Frisbee-Einheit bildete am Freitag auf dem Übungsrasen bei zum Glück gutem Wetter einen tollen Abschluss. Die meisten haben ja schon mal im Garten, im Schwimmbad oder am Strand eine Scheibe geworfen. Hier aber bekamen die Kinder Tipps von erfahrenen Spielern – ein bisschen Technik, ein bisschen Zielen und ganz, ganz viel Spaß standen auf dem „Stundenplan“. Viel zu schnell gingen die drei Tage vorbei und am Ende waren nur strahlende Gesichter zu sehen. red