TSV Auerbach steht zum Hallen-Projekt

Auerbach. Einen nach eigenen Angaben bedeutsamen Beschluss fasste aus gegebenem Anlass das Präsidium der TSV Auerbach – nach vorheriger Abstimmung mit dem Hallenbaupartner SSG Bensheim und bestätigt durch die Beschlüsse im Stadtparlament: An der geplanten Baumaßnahme von zwei Sporthallen am Berliner Ring hält die TSV uneingeschränkt fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Folge dessen fanden danach weitere wichtige und zielführende Gespräche mit dem Landrat des Kreises Bergstraße und den Spitzen der Stadtverwaltung statt, an denen SSG und TSV stets gleichberechtigt und gleichverantwortlich teilnahmen. Es gebe überhaupt reichlich Anlass zu betonen, wie beide Partner hier äußerst harmonisch und sachorientiert zu Werke gehen.

Dies sei eine Entwicklung mit Signalwirkung, die vor noch nicht allzu langer Zeit sicher außerhalb vielfacher Vorstellungen und Möglichkeiten gesehen wurde. In einer Sitzung beider Vereine wurde Übereinstimmung erzielt, das gesamte Projekt mit einer „Bensheimer Sporthallenbau und Betreiber GmbH“ zu realisieren. Dazu wird ein Geschäftsführer vorgesehen, und beide Vereine stellen paritätisch die Gesellschafter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Verhandlungen auf gutem Weg

Auch über die Buchhaltung wurde bereits eine einvernehmliche Lösung gefunden. Insgesamt geht man daher von einer zügigen Umsetzung der GmbH-Gründung aus. Die Grundstücksfrage wird mit Pachtverträgen zwischen der BSB-GmbH und den beiden Besitzern, einer Bensheimer Familie und der Stadt, geregelt. Auch hier seien die Verhandlungen bereits auf einem guten Weg.

Nächste Schritte werden die Erstellung eines Finanzierungsplanes auf der Basis der bereits ermittelten Gesamtkosten von knapp 7,5 Millionen Euro für beide Hallen sein. Allein diese Summe verdeutliche, dass diese Sporthallen nicht Industriehallen, sondern sehr funktionelle und ansehbare Sportstätten sein werden „und auch mit der benachbarten Kita ein harmonisches Bild ergeben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Für Bauqualität stünden zudem beispielhaft alle bisherigen TSV-Gebäude um das Weiherhausstadion.

Einigkeit besteht für beide Partner, das gesamte Projekt nach Abschluss der Planungsphase gemeinsam mit Kreis und Stadt der Öffentlichkeit umfassend vorzustellen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Davon unbenommen sah sich das Präsidium veranlasst, bereits im Jahr 2021 eingeleitete Renovierungs- und Erhaltungsmaßnahmen jetzt auf den Weg zu bringen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Renovierung der Außenfassade an der Südseite des Gebäude A im Durchgang zur Trainingshalle B. Die vorhandene und über 30 Jahre alte und daher etwas marode Holzverkleidung wird durch ein Wärmedämmsystem mit Scheibenputz ersetzt und farblich an die umliegenden Gebäude angepasst. Diese Maßnahme soll im März abgeschlossen sein, entsprechende Zuschussanträge liegen Kreis und Stadt vor.

Zum anderen soll das Pflaster zwischen den Hallen A und B durch ein umweltfreundliches, wasserdurchlässiges Pflaster, wie es bereits vor den Garagen verlegt ist, ersetzt werden. Auch hier wurden entsprechende Zuschüsse beantragt und zugesagt. Die Ausführung ist für Mai vorgesehen. Da an einem Samstag auch Manpower der TSV angesagt ist, ergeht zeitnah eine Einladung zur Mithilfe an alle Abteilungen.

Mitgliederversammlung im Juni

Am Dienstag, 29. März, tagen in der Halle A 3 ab 19.30 Uhr Präsidium, Vorstand und Ältestenrat gemeinsam und holen die im Dezember 2021 vorgesehene Sitzung nach. Im Mittelpunkt dürften daher die Etats der Abteilungen und ein Sachstandsbericht zum Thema Hallenbau stehen.

Am Dienstag, 21. Juni, findet jetzt definitiv um 19 Uhr in der Halle B die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins, unter anderem mit Wahl eines neuen Ältestenrates und Ehrungen, statt. Und noch ein Termin wurde festgelegt: Am Samstag, 23. April, findet von 9 bis 12 Uhr der fast schon traditionelle Frühjahrsputz des Geländes und aller Einrichtungen mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen aller Helferinnen und Helfer statt. Zu dieser in vielfacher Hinsicht „nachhaltigen wie identitätsstiftenden Maßnahme ist jedes Vereinsmitglied wie immer eingeladen“, heißt es weiter. Entsprechende Detailinformationen erfolgen zusätzlich über die Abteilungsleitungen.

Um die interne Kommunikation zu fördern, wurde vom Präsidium ein wöchentliches Themenmeeting vereinbart, das in der Regel donnerstags ab 11.15 Uhr im Blauen Zimmer stattfindet und für Präsidium wie Vorstand als eine Art „Sprechstunde“ jederzeit zugänglich ist. kn