TSV-Abteilungen stellen sich vor

Auerbach. Mehrere Abteilungen der TSV Rot-Weiß Auerbach 1881 bieten ab Januar jeden zweiten Samstag eine offene Turnhalle und eine offene Musikprobe an, um ihre Sportart und ihre Musikinstrumente vorzustellen.

Jeder – ob TSV-Mitglied oder nicht – ist eingeladen, neue Sportarten und Musikinstrumente kennenzulernen und eventuell eine neues Betätigungsfeld für die Zukunft zu finden. Alle Angebot finden in den Hallen und Gebäuden des Sportzentrums in der Saarstraße 56 in Bensheim statt.

Finanziell ermöglicht wird das Programm mit Mitteln aus dem Bundesministerium für Familie und Jugend durch das Projekt „Aufholen nach Corona“. Diese Gelder wurden durch das Jugendamt des Kreises Bergstraße in 2022 vergeben. Die TSV hatte bereits mit dieser Förderung an Ostern ein dreitägiges Ostercamp für 30 Kinder durchführen können. Nun startet der Verein das zweite Projekt, das von Januar bis Sommer laufen wird.

Anmeldungen für dieses Angebot erfolgen über die Webseite www.tsv-auerbach.org . Die Abteilungen nehmen ab sofort Anmeldungen über ihre jeweiligen Mail-Adressen entgegen. red