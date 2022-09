Trotz Regen auf Wandertour

Bensheim. Trotz des angekündigten Dauerregens und kühler Temperatur trafen sich zehn wetterfeste Wanderer der SSG Outdoor-Abteilung „Wandern für Aktive“ zur Septembertour – erfreulicherweise waren dabei sogar vier neue Gesichter, schreibt der Verein.

Los ging es am oberen Ende der Villastraße in Seeheim, über den Kreuzberg, vorbei am Seeheimer Schloss und der Karlshöhe. Stetig ansteigend ging es weiter durch den Wald bis zur Zufahrtstraße der Burg Frankenstein. Dort verließ man den Schutz der Bäume und erreichte auf der Höhe offenes Gelände, das normalerweise wunderschöne Blicke in die Rheinebene bietet. Doch dieses Mal musste man sich mit herbstlichen Wolkenbildern begnügen. Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Von dort ging es vorbei an üppig tragenden Walnussbäumen und Windrädern auf dem Alemannenweg bis in die Ortsmitte von Ober-Beerbach. Da ein Ende des Regens nicht abzusehen war, beschloss die Wandergruppe, die geplante Strecke abzukürzen und nach einer Mittagsrast in der Wanderparkplatzhütte Klingenwald auf direktem Weg zur Tannenburg zu marschieren, statt den deutlich längeren Schlenker über die Hutzelstraße und die Kuralpe zu nehmen. Die Wanderführerin bedankte sich, dass doch viele bei diesem Wetter zu ihrer Rundwanderung gekommen waren.

Die nächste Wanderung der Abteilung ist am Sonntag, 23. Oktober. Gäste sind willkommen. red