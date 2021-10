Trio schlägt in Bensheim auf Mann ein

Bensheim. Bereits am späten Samstagabend, 23. Oktober, gingen mehrere bislang unbekannte Männer in der Wilhelmstraße auf einen 30-Jährigen los und verletzten diesen. Das teilte die Polizei erst am Freitag mit und sucht nach Zeugen.

Der 30 Jahre alte Bensheimer war gegen 23 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich in Höhe einer dortigen Bushaltestelle von mehreren Männern angesprochen wurde. Im Anschluss schlugen und traten drei Männer unvermittelt auf den 30-Jährigen ein und verletzten ihn hierbei unter anderem im Gesicht. Nach jetzigem Stand soll ein Anwohner im dortigen Bereich aus dem Fenster gerufen und angekündigt haben, die Polizei zu rufen, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums.

Richtung Innenstadt geflüchtet

Daraufhin flüchteten die Angreifer in Richtung Innenstadt. Das Alter des flüchtigen Trios wurde auf 16 bis 21 Jahre geschätzt. Ein Angreifer soll 1,75 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben. Er trug einen roten Pullover. Ein zweiter Mann soll 1,85 Meter groß gewesen sein. Er wurde ebenfalls als schlank beschrieben und soll eine dunkle Daunenjacke mit hellem Fellkragen getragen haben.

Wer kann Hinweise geben?

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere den Anwohner, der aus dem Fenster gerufen hat: Wer kann Hinweise geben? Wer hat Beobachtungen zu den beschriebenen Männern gemacht?

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Heppenheim nehmen die Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. pol