Trio Horizontes im Bensheimer Jazzkeller

Bensheim. Am Sonntag, 20. März, präsentiert die Jazzkeller-Reihe des Förderkreises Kleinkunst und Kultur und des PiPaPo-Kellertheaters das Trio Horizontes. Die Band verspricht einen wunderbaren Mix aus brasilianischen Klängen und Jazz.

Die charismatische Sängerin und Gitarristin Zelia Fonseca feierte große internationale Erfolge mit dem Duo Rosanna & Zélia. Sie nahm bislang fünf CDs unter eigenem Namen auf und tourte durch ganz Europa, Nordamerika sowie Asien und stand bereits mit vielen Größen des Latin-Jazz auf der Bühne, unter anderem Compay Segundo, John Mclaughlin, George Benson und Maria Joao. Sie trifft hier auf die Heidelberger Jazzgrößen Dirik Schilgen und Rolf Breyer, beides vielfach ausgezeichnete Spezialisten in lateinamerikanischen Jazzvarianten. Die Veranstalter versprechen einen Konzertabend der ganz besonderen Art, der das Publikum an die Copacabana versetzen wird. Beginn ist um 19 Uhr im PiPaPo-Kellertheater am Wambolterhof. Einlass ist ab 18 Uhr. Vorverkauf bei der Tourist-Information, Hauptstraße 53 oder unter Telefon 06251/8696104. Pandemiebedingt ist die Besucherzahl laut Veranstalter auf 40 begrenzt und es gilt die 2-G-Regel: Eintritt haben nur Geimpfte und Genesene mit Nachweis. red

