Trio „Frontm3n“ live in Bensheim

Bensheim. Hits der Hollies, von The Sweet und 10cc spielt das Trio Frontm3n am Freitag (28.), 20.30 Uhr, im Musiktheater Rex. Tickets gibt es unter anderem über die Homepage www.musiktheater-rex.de. Wie derzeit bei allen kulturellen Veranstaltungen gilt für das Konzert die 2G-Plus-Regel.

Die Band besteht aus Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln. Howarth ist aktuell der Sänger von The Hollies, Lincoln war 13 Jahre lang der Leadsänger von The Sweet und Wilson leihte 20 Jahre lang seine Stimme 10cc. Gemeinsam agiert das Trio seit über drei Jahren als „Frontm3n“.

Von Lionel Ritchie bis Tina Turner

Bereits in den 90ern lernten sich die drei Ausnahmemusiker bei ihrer ersten Zusammenarbeit als Sänger und Gitarristen der Band von Cliff Richard kennen, bevor jeder seine Karriere startete. Sie arbeiteten mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner, heißt es in einer Ankündigung.

Frontm3n werden Hits ihrer Bands neu arrangiert akustisch präsentieren. „The Sweet sind klar anders als The Hollies, die wiederum 10cc so gar nicht ähnlich sind“, erzählt Mick Wilson. „Das jeweilige Songmaterial ist auch unterschiedlich. Spielst du die Songs allerdings akustisch und kommen Freundschaft, Enthusiasmus und Liebe zur Musik dazu, dann hört sich das Ergebnis so an, als sei alles an ein und demselben Platz entstanden. Zusammen klingt das wie zwei Stunden mit einer dieser Radiostationen aus den Goldenen Zeiten.“ red