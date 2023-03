Treue und fleißige Wanderer geehrt

Bensheim. Kürzlich trafen sich die Wanderfreunde Bensheim zu einer kleinen Wanderung, die mit der Ehrung von fleißigen Wanderern verbunden war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Wanderführerin Gabi Goldmann startete man am Marktplatz mit 29 Erwachsenen und einem Kind. Der Tourenverlauf führte über den Bahnhof, durch die Gartenstraße bis zum Obi. Weiter wurde um den Badesee gewandert. Am Parkplatz des Badesees legte man eine Pause ein. Am Berliner Ring entlang erreichten die Wanderfreunde das Abschlusslokal „Weiherhaus“. Hier hatten sich bereits zahlreiche weitere Wanderfreunde eingefunden.

Die Vorsitzende Kerima Zubrod hieß alle Anwesenden willkommen und bedankte sich bei der Tourenführerin Gabi Goldbaum für die Ausarbeitung und Durchführung der Tour. An diesem Nachmittag wurden die fleißigen Wanderer mit sechs goldenen und 19 silbernen Anstecknadeln geehrt. Die Ehrungen wurden von Kerima Zubrod, Wanderwartin Gabi Goldbaum sowie Schriftführerin Rita Laubach vorgenommen.

Auszeichnung mit der goldenen Anstecknadel: zum ersten Mal Kremsler Elfriede, zum zweiten Mal Gabi Goldbaum und Franz Sankowski, zum siebten Mal Josef Nenortas, zum 14. Mal Rita Laubach. Eine besondere Ehrung erging an Gisela Kammer, die das 40. goldene Abzeichen erwanderte.

Eine Auszeichnung mit der silbernen Anstecknadel gab es für Rainer Barth, Elisabeth und Klaus Bormuth, Marlies Blumenschein, Lore und Klaus Horschler, Hubert Lulei, Markus Kahl, Horst Kremsler, Else Mühlhäuser, Elisabeth und Norbert Pfeifer, Gisela Rettig, Carmen und Horst Sippel, Claudia Zubrod, Hermann und Kerima Zubrod.

Auch der Wander-Nachwuchs wurde ausgezeichnet. Viele Kinder waren über das Jahr eifrig mitgewandert. Zum fünften Mal wurde Paul Zubrod mit der silbernen Anstecknadel ausgezeichnet. Nach den Ehrungen saß man noch bei einem gemütlichen Plausch zusammen.

Folgende Veranstaltungen sind im Wanderjahr 2023 geplant: 19. März Blütentour, 24. März Jahreshauptversammlung, 1./2. oder 22./23. April Ostertour, 14. Mai Maiwanderung, 25. Juni Frühtour, 15. Juli Vereinsausflug, 13. August Sommertour, 26. August Abendwanderung, 17. September Radtour, 15. Oktober Herbstwanderung, 12. November Wanderung im Spätherbst, 10. Dezember Weihnachtsfeier. Infos zur Wanderfahrt werden noch bekannt gegeben. Die Touren werden kurz vor den Terminen im Vereinsspiegel des BA veröffentlicht.

Zur Jahreshauptversammlung laden die Wanderfreunde alle Mitglieder für Freitag, 24. März, 18 Uhr, in die Gaststätte „Zum Sportpark“, Berliner Ring 114, ein. Anträge sind bis sieben Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich und begründet bei der Vorsitzenden Kerima Zubrod einzureichen. red