Treue Mitglieder geehrt

Bensheim. Der Obst-und Gartenbauverein Bensheim traf sich zur traditionellen Weihnachtsfeier in Vetters Mühle in Bensheim-Zell, hier wurden auch traditionell die langjährigen Mitglieder geehrt.

Bei Kaffee und Kuchen gab es ein paar gemütliche Stunden, aufgelockert mit weihnachtlichen Gedichten und Anekdoten die von Ingrid Wierer, Rosemarie Eberle und Steffen Mößinger vorgetragen wurden. Auch das Singen von Weihnachtsliedern hat Tradition, da einige Vereinsmitglieder früher aktive Sänger waren.

Zum Abschuss gab es noch einen Ausblick über die Veranstaltungen des Obst- und Gartenbauvereins im Jahr 2023. Diese beginnen am 27. Januar mit einem theoretischen Obstbaum- Schneidkurs um 19 Uhr in der Feuerwehr Bensheim-Zell. Der praktische Teil findet am Samstag, 28. Januar, auf der Streuobstwiese am Golfplatz statt. Ein weiterer Schneidkurs kann am 18. Februar um 14 Uhr auf dem Vereinsgelände auf dem Eichelberg besucht werden. Eine Woche später findet dort ein Arbeitseinsatz statt, um die stark wachsenden Brombeersträucher zu begrenzen.

Eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Fulda ist für den 24. Juni geplant. Hier gibt es eine Führung über das Gartenschaugelände sowie eine Stadtführung in Fulda. Bei allen Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder gerne willkommen. red