Bensheim. Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitagabend (10.02.) und Samstagvormittag (11.02.) in die Büroräumlichkeiten eines Museums "An der Stadtmühle" eingestiegen, wie die Polizei berichtet.

Die Kriminellen entwendeten einen Tresor, in dem sich unter anderem Münzen und Geld befanden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.