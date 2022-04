Trennungsberatung bei Pro Familia

Bensheim. Seit diesem Monat gibt es wieder Beratungstermine zum Thema Trennung und Scheidung in der Beratungsstelle von Pro Familia, ohne dass ein tagesaktueller Test vorgelegt werden muss. Die Beratung erfolgt nach telefonischer Terminvereinbarung in Bensheim oder per Telefon oder Video.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trennung und Scheidung ziehen gravierende Schritte nach sich und sind ein bedeutender Einschnitt im Leben der betroffenen Menschen. Es besteht eine große Verunsicherung, wie es weitergehen soll. Die Beratung soll helfen, das Gefühlschaos zu sortieren, Entscheidungen zu finden und erste Schritte aufzeigen, was wichtig und zu beachten ist.

Umgang mit den Kindern

Die Gespräche dienen der ersten Orientierung, wenn eine Trennung angedacht oder bereits vollzogen ist. Wie soll die Wohnsituation geregelt werden, wie der Umgang mit den Kindern und wie schaffen wir das überhaupt finanziell, sind Fragen, die im Mittelpunkt stehen. Für erste Rechtsinformationen gibt es die Möglichkeit, eine telefonische Beratung bei einer Anwältin für Familienrecht zu vereinbaren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Interessierte können sich über die Homepage von Pro Familia informieren und einen Termin unter der Telefonnummer 06251/8267530 in der Bensheimer Beratungsstelle vereinbaren. red