Trennung und Scheidung

Bensheim. Die Beratungsstelle von pro familia Bensheim bietet Hilfe bei Trennung oder Scheidung per Telefon oder Video an. Betroffene, die sich entschieden haben, ihre Ehe- oder Paarbeziehung zu beenden und sich über die Auswirkungen einer Trennung informieren wollen, können einzeln oder zusammen diese Beratung in Anspruch nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Veränderung bedeutet in der Regel eine emotionsgeladene und konfliktreiche Phase im Leben, in der professionelle Unterstützung als hilfreich empfunden wird.

„Es kann sein, dass Paare an unterschiedlichen Punkten im Leben stehen und Gespräche schwierig bis unmöglich sind. Die Meinungen sind eventuell so gegensätzlich, dass keine tragfähigen Kompromisse zu finden sind oder man ratlos ist, wie es weiter gehen soll“, heißt es in der Pressemitteilung von pro familia. Dennoch müssen sich die Partner über wichtige Details einigen.

Wenn Gespräche schwierig werden

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Vortrag über das Erwachsenwerden in Bensheim Mehr erfahren

„Vielleicht suchen Eltern nach einem Weg, den Kindern die Trennung schonend beizubringen und ringen um gute Lösungen zum Wohl der Kinder. Wir unterstützen Betroffene dabei, damit sie ihre Rolle als getrenntlebende Eltern finden.

Wo aufgrund von Verletzungen keine gewinnbringende Kommunikation mehr möglich ist, versuchen wir, die Personen in den Austausch zu bringen, damit Kompromisse gefunden werden können. Ein gutes Betreuungsmodell für die ersten Wochen muss ausgehandelt, ausprobiert und immer wieder angepasst werden“, heißt es weiter.

Die Beratung bei pro familia Bensheim beinhaltet erste Informationen, die die Entscheidungsfindung unterstützen sollen sowie Tipps für weitere erforderliche Schritte. Die Beratungsstelle weist darauf hin, dass sie keine Rechtsberatung anbietet. Alle Beratungsinhalte unterliegen der Schweigepflicht. Terminvereinbarungen in der Beratungsstelle Bensheim unter Telefon 06251/82675-30. red