Treffen mit Maskenberatung

Bensheim. Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe-Atemstillstand Bensheim lädt zum zweiten Gruppenabend in diesen Jahr für Donnerstag (2.) um 18.30 Uhr ein. Thema des Abends ist: „Ist das Genio-System eine Alternative zum CPAP-Gerät“.

Referent ist Dr. Jamal Huseynov, HNO von der Uni-Klinik Mannheim. Es findet ab 17.30 Uhr wieder eine Maskenberatung statt. Wer Interesse an der Teilnahme an der Maskenberatung hat, soll sich bei Manfred Schmelz per Mail (manfred.schmelz@online.de) oder Telefon 01525/3505665 bis spätestens 1. März melden.

Der Zugang zur Maskenberatung im Erdgeschoss und zum Gruppenabend im ersten Obergeschoss des Altbaus erfolgt wieder über die Mathildenstraße, also dem alten Krankenhauszugang, heißt es in der Pressemitteilung. red