Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet am Sonntag (18.) ein Treffen für alleinerziehende Mütter und Väter an. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz am Birkengarten in Lorsch.

Während die Kinder spielen und sich austoben, haben die Eltern die Möglichkeit, sich mit den anderen Müttern und Vätern in vergleichbarer Situation auszutauschen und neue Kontakte zu schließen.

Bei Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum per Telefon 06251/8053110 oder Mail unter partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red