Treffen der Selbsthilfegruppe

Bensheim. Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe-Atemstillstand lädt zum Gruppenabend am Donnerstag, 3. November, um 18.30 Uhr ein. Thema des Abends ist „Schlafapnoe und Demenz“.

Referentin ist Judith Schmitt, Leiterin des Schlaflabors im Theresien-Krankenhaus Mannheim. Ab 17.30 Uhr findet eine Maskenberatung statt. Teilnehmer am Gruppenabend müssen geboostert, genesen oder negativ getestet sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer an der Maskenberatung teilnehmen will, meldet sich bei Manfred Schmelz bis 2. November an: telefonisch (01525/3505665) oder per Mail (manfred.schmelz@online.de).

Der Zugang zur Maskenberatung im Erdgeschoss und zum Gruppenabend im 1. OG des Altbaus am Heilig-Geist-Hospital erfolgt über die Mathildenstraße 16. red